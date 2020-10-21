Брюссель, , 14:28 — REGNUM Решение о создании нового космического центра Североатлантического альянса (НАТО) на немецкой авиабазе Рамштайн будет принято 22 октября главами минобороны стран-участниц НАТО. Об этом 21 октября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны стран НАТО, которая состоится 22−23 октября.

«Я ожидаю, что завтра будет достигнуто соглашение о создании нового космического центра на авиабазе Рамштайн в Германии», — заявил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общая сумма военных расходов стран-участниц НАТО в 2020 году составит $1092,5 млрд, что почти на $61 млрд больше, по сравнению с прошлым годом.