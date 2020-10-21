Москва, , 14:36 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную информацию российских властей, а не западных СМИ в отношении каких-либо испытаний перспективного оружия. Об этом он сообщил 21 октября журналистам, комментируя публикацию о возобновлении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

К достоверности публикации CNN, отметил он, стоит относиться «с большим зазором по доверию». В случае появления подобных новостей нужно ориентироваться на официальную информацию, которая поступает от российской стороны.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой спутниковые снимки, что на Новой Земле якобы идёт подготовка к испытаниям крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

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