Стокгольм, , 14:30 — REGNUM В период с 2016 по 2019гг. сотрудники Шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации были вынуждены забрать обратно 81 человека после неудачных попыток депортации. Высланных из Швеции лиц отказались принимать в их родных странах. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Депортации нежелательных лиц или тех, кому было отказано в проживании на территории Швеции, осуществляются транспортным подразделением ведомства. Ежегодно правоохранители организуют высылку порядка 2 000 человек.

Однако появление не всех депортированных лиц желательно у них на родине. Журналисты подчеркивают, что возврат 81 человека за последние четыре года обошёлся шведским налогоплательщикам в 16 миллионов крон (€1,5 млн). Их не приняли власти Ирана, Марокко, Ганы, Афганистана, Германии, Иордании, Кении, Алжира, Судана, Танзании, Бангладеш и Ливии.

Подчеркивается, что сумма включает расходы на заграничные поездки сотрудников шведских пограничников, которые зачастую вынуждены передвигаться с депортируемыми лицами.