Брюссель, , 14:14 — REGNUM Общая сумма военных расходов стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) в 2020 году составит $1 092,5 млрд, что почти на $61 млрд больше, по сравнению с прошлым годом. Об этом 21 октября сообщается в обнародованном статистическом докладе о военных расходах НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом уточняется, что в данной сумме расходы США на оборонные цели составят $784,95 млрд, а расходы европейских стран и Канады — $307,53 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) поддерживается Североатлантическим альянсом.