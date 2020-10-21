Варшава, , 13:58 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все политические силы — как от власти, так и от оппозиции — должны объединиться в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Сейм Польши в настоящее время рассматривает четыре законопроекта о борьбе с эпидемией COVID-19 со стороны четырех политических сил: «Право и справедливость», «Левых», «Польской крестьянской партии» и «Гражданской коалиции». При этом, данные законопроекты противоречат друг другу, а многие инициативы правительства вызывают критику со стороны разных политических сил.

В связи с этим, Моравецкий заявил, что разделенное общество и разделенные элиты говорят о слабости государства, что в текущих пандемических условиях недопустимо.

«Мы, поляки, знаем об этом лучше, чем любой другой народ в истории. Вот почему я призываю — давайте учиться на ошибках прошлого», — написал премьер в социальной сети.

«Сегодня мы не можем позволить себе спорить. На карту поставлены здоровье и жизнь миллионов поляков, а также процветание и сила польской экономики, над которыми мы вместе работали все последние годы. Давайте не будем тратить плоды нашей тяжелой работы на ненужные склоки и споры», — призвал Моравецкий.