Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM Затраты на проведение выборов в парламент Казахстана и местные представительные органы власти (маслихаты) составят 15,3 млрд тенге ($35,7 млн). Об этом 21 октября заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

По её словам, смета расходов на 2020 год составляет 10,8 млрд тенге ($25,2 млн), в том числе 7,3 млрд тенге ($17 млн) — на оплату труда членам избирательных комиссий. В 2021 году планируется потратить 4,5 млрд тенге ($10,5 млн). Все эти средства пойдут на оплату труда, сказала Мустафина.

Она добавила, что при раздельном проведении местных и республиканских выборов затраты бы возросли до 25 млрд тенге ($58,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении выборов в парламент республики 10 января 2021 года.

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