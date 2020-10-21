Сеул, , 13:52 — REGNUM Президент Южной Кореи провел телефонные переговоры с лидерами Индии и Дании, в ходе которых призвал поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

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По их словам, в ходе разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Мун Чжэ Ин также обратился с просьбой оказать поддержку в проведении саммита партнёрства ради «зеленого развития» и глобальных целей до 2030 года (P4G), который пройдёт в Сеуле в 2021 году.

В разговоре с премьер-министром Индии, Мун Чжэ Ин и Нарендра Моди сошлись во мнении относительно того, что страны должны укреплять сотрудничество не только в рамках борьбы с коронавирусом, но и в посткоронавирусную эпоху.

Между тем, индийский политик высоко оценил усилия Сеула в борьбе с пандемией, а также поздравил с выходом южнокорейского кандидата в финальный раунд выборов главы ВТО.