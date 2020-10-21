Пекин, , 13:41 — REGNUM В Китае широко отмечается 70-летие отправки китайских добровольцев в Корею для участия в войне против внешней агрессии США и поддержки корейского народа. Об этом 21 октября сообщает Синьхуа, отмечая, что одним из важных событий в этих торжествах является показ по центральному телевидению КНР шестисерийного документального фильма «Героические сыновья и дочери».

Каждая из серий имеет продолжительность в 52 минуты и посвящается определенным страницам истории китайского добровольческого участия в Корейской войне 1950−1953 годов, развязанной вооруженными силами США под прикрытием ООН. Фильм повествует о массовом героизме добровольцев, которые понимали, что защищают не только Корею, но и собственную Родину на подступах к ней. Участники той войны в современном Китае окружены ореолом героизма, уважения и признания.