Варшава, , 13:40 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк резко отреагировал на информацию о том, что послы Германии и США в Польше обсудили уровень свободы СМИ в республике. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

20 октября посол Германии Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен написал на своей странице в соцсети Twitter пост следующего содержания: «Я хотел бы поблагодарить посла США в Польше Джорджет Мосбахер за прекрасный дружеский ужин! Темы наших переговоров касались отношений Европы и США, проекта Троеморье, а также свободы СМИ в Польше».

На это польский дипломат Шинковский вель Сенк резко ответил на своей странице в Twitter. «При первой же возможности я поделюсь с немецким послом своими размышлениями и наблюдениями о свободе слова для СМИ и о плюрализме в Германии», — говорится в сообщении.

Замминистра иностранных дел Польши также подчеркнул, что «свобода СМИ является основой демократического правового государства, о чём в Варшаве заботятся».