Аккра, , 13:36 — REGNUM Пять кандидатов в президенты Ганы были отстранены от участия в декабрьских выборах из-за того, что их документы о выдвижении содержали «фальшивые подписи и поддельные рекомендации». Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на постановление избирательной комиссии страны.

Согласно официальному заявлению, в отношение кандидатов было рекомендовано начать полицейское расследование. Не допущенные до выборов политики — Кофи Корантенг (независимый кандидат), Маррике Кофи Гане (независимый кандидат), Акваси Одике (Объединенная Прогрессивная партия), Кваси Бусумбуру (Партия народного действия) и Агьеним Боатенг (партия Объединенного фронта).

Комиссия возместит каждому кандидату его регистрационный сбор в размере 100 000 ганских седи ($17 000).

В общей сложности 12 кандидатов были допущены к президентским выборам, включая действующего президента Нана Акуфо-Аддо, который претендует на второй пятилетний срок.

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