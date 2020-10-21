Москва, , 13:31 — REGNUM Россия не могла отправить в США неисправные аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом 21 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) об утилизации 45 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Песков отметил, что аппараты широко используются в лечебных учреждениях России. Он также отметил несостоятельность утверждения о технической несовместимости аппаратов.

«Существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения и так далее, с этим нет никаких проблем», — сказал Песков. Он напомнил, что многие страны обменивались помощью, несмотря на попытки политизации.

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