Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области без лишних обсуждений поддержали новый состав правительства региона, предложенный ранее губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, переизбранным на свой пост в сентябре 2020 года. Соответствующее решение было принято 21 октября во время пленарного заседания Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва.

1 Правительство Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ранее Александр Дрозденко направил в адрес парламента список кандидатур на должности заместителя председателя правительства Ленобласти. В документе значилось семь фамилий.

В среду, 21 октября, члены Законодательного собрания утвердили предложенные кандидатуры.

Николай Емельянов будет заместителем председателя правительства по социальным вопросам. Олег Малащенко утвержден на должность заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. В его подчинении оказались комитеты по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, по природным ресурсам, по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, а также управлениями ветеринарии и по государственному техническому надзору и контролю.

Дмитрий Ялов утвержден на должность заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. В его подчинении будут комитеты экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, по труду и занятости населения Ленинградской области и по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Михаил Москвин утвержден на должность заместителя председателя правительства региона по строительству и ЖКХ. Он будет курировать комитет по строительству, ему возвращается комитет по градостроительной политике, Госстройнадзор и жилищно-коммунальный блок: капремонт, создание комфортной городской среды.

Как отметил во время представление подчиненного губернатор региона Александр Дрозденко, блок Москвина фактически напоминает структуру Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Заксобрание Ленобласти также согласовало на должность нового зампреда правительства по ТЭК и транспорту Сергея Харлашкина, выходца из Смольного, также работавшего главой «Метростроя» Петербурга. Он будет курировать работу дорожного комитета, комитета по топливно-энергетическому комплексу и управления по транспорту. По словам Александра Дрозденко большой опыт чиновника должен помочь ему решать насущные вопросы в этих отраслях.

Также парламентарии согласовали кандидатуру Романа Маркова на должность первого заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета финансов. В его подчинении останется контролирующие функции и финансовый блок.

Кроме того, поддержана кандидатура Владимира Цоя, который будет новым заместителем председателя правительства Ленобласти, одновременно возглавит новый областной комитет по охране и реставрации памятников. Новый зампред будет отвечать за культуру и туризм в Ленобласти. В блоке нового зампреда также комитет по молодежной политике и комитет по физической культуре и спорту. В прошлом Владимир Цой возглавлял музей Выборгского замка, затем — комитет по культуре Ленобласти.

Читайте ранее в этом сюжете: Дрозденко представил новый состав правительства Ленобласти