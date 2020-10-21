Сеул, , 13:33 — REGNUM До 2021 года правительство Южной Кореи намерено предоставить гуманитарную помощь странам Западной Африки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление второго заместителя министра иностранных дел Южной Кореи Ли Тхэ Хо.

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Известно, что данное заявление было обнародовано 20 октября в ходе видеоконференции, посвященной оказанию гуманитарной помощи странам Африки, расположенных в тропическом саванном регионе Сахель.

По его словам, власти Южной Кореи намерены выделить около $10 млн на проекты по борьбе с коронавирусом, в сфере сельского хозяйства, а также на предоставление продовольственной помощи.

Отмечается, что в видеоконференции, организованной представителями Евросоюза, приняли участие 25 человек, включая представителей Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Южной Кореи, Франции и Великобритании.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), ситуация в регионе Сахель стремительно ухудшается. С 2018 года число беженцев увеличилось увеличилось в 20 раз, до 1,5 млн человек, а число людей, испытывающих острую нехватку продовольствиях — в три раза, до 7,4 млн человек.