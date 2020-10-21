Москва, , 13:21 — REGNUM Законопроект о создании в России «дальневосточного капитала» разработал депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»), инициатива направлена в правительство РФ.

Предлагается зачислять на счета всех дальневосточников сумму, равную материнскому капиталу, в дополнение к федеральному. Предполагается, что средства можно будет потратить на четыре цели только в ДФО: оплату жилья, собственный бизнес, а вот на обучение и лечение на эти средства может быть проведено в любом регионе России.

Кроме того, каждый год к капиталу прибавляются 10 тыс. рублей: их можно регулярно тратить на проезд (перелет или ж/д).Парламентарий также настаивает на внедрении социальной карты дальневосточника.

После получения отзыва правительства РФ законопроект будет внесен в Госдуму.