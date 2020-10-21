Ярославль, , 13:19 — REGNUM Ярославцы крайне негативно восприняли новость о необходимости переделывать только что завершенные работы на Добрынинском путепроводе, в реконструкцию которого было вложено около миллиарда рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт Добрынинского путепровода в Ярославле City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября в мэрии заявили, что левая половина моста после полной замены пролётов оказалась неработоспособна. Виновными в этом в мэрии города считают проектную организацию. Корреспондент ИА REGNUM спросил ярославских общественников и политиков о том, как они оценивают эту ситуацию и кто должен нести политическую ответственность за провал проекта.

«Конечно, событие из ряда вон выходящее. Куча денег выброшена в корзину. Эти деньги не с неба свалились, это средства налогоплательщиков. Проект прошел государственную экспертизу. Но я бы не стал обвинять мэрию. Не вижу фатального нарушения со стороны администрации. Мэрия нашла в себе силы признать ошибку, взяла на себя огонь критики. Хуже было бы, если бы мост приняли, ленточки перерезали, а потом он рухнул. Да, неприятно, да, неудобства, но фатальных последствий удалось избежать. Думаю, сейчас с точки зрения процедуры всё сделано правильно: прошла экспертиза, есть обращение в правоохранительные органы, будут судебные претензии к проектировщикам», — сказал глава исполкома Ярославского регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Игорь Ямщиков.

Координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев полагает, что взыскать деньги мэрии города ни с кого не удастся, и потери лягут на бюджет. Он предполагает, что власти недостаточно контролировали реконструкцию путепровода.

«Мы говорим о достаточно серьезных суммах, при которых должен быть контроль на всех этапах. Проект делался в 2015 году, в 2019 его корректировали. Если речь при корректировке шла только о пересчете цен, то это неправильно. Нужно было отдать проект другому проектировщику, который бы проверил все технические решения. Цена ошибки здесь слишком высока. Если же заказчик понадеялся на старый проект, то это халатность заказчика. Сделали на авось. Представитель авторского надзора говорил, что было «смелое решение» проектировщика. Почему они не увидели это «смелое решение» на этапе демонтажа? Почему не внесли изменения в проект, как это произошло с правой частью? Сейчас, на мой взгляд, взыскать деньги с проектировщиков не получится. Основная задача властей — найти деньги на завершение работ, чтобы полноценно ввести мост в эксплуатацию. Их нельзя брать из дорожного фонда, потому что тогда Ярославль лишится других дорог», — поделился своим мнением Темур Абдуллаев.

Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев уверен, что оценку действиям ответственных лиц может дать только уголовное расследование.

«Думаю, что город вляпался. Это скандал федерального уровня. Полагаю, что должны уголовные дела возбуждаться по таким вопросам. Вне зависимости от конкретных виновных часть ответственности лежит на мэрии Ярославля. Можно предположить, что был сговор проектировщика и заказчика. Кто принимал решение о том, чтобы запустить в работу некачественный проект? Удивляет, что проблема вскрылась еще весной, а узнали мы об этом только сейчас. Возможно, всё это время город пытался уйти от ответственности», — считает первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.

В «Единой России» не так категоричны в оценках, но согласны с тем, что ярославцы терпят большие неудобства.

«Конечно, населением всё это воспринимается крайне негативно. Двухсоттысячный район, два моста, один из них закрыт, и Полушкина роща, где всегда затык. Моя субъективная оценка — не надо было делать пролёты из бетона. Высоконапряжённый железобетон — у него меньше срок службы, чем у металла. Я думал, будут делать пролёты из двутавровых металлических балок. Они значительно легче, их проще монтировать и демонтировать. У нас та же проблема с Толбухинским мостом, где на тонких опорах держатся тяжелые бетонные конструкции. Мне трудно сказать, кто должен нести ответственность. Есть проектный институт, как можно ему не доверять? Надо из этой ситуации выходить, и чем быстрее, тем лучше», — сказал председатель фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе Николай Александрычев.

Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, при котором был построен новый автомобильный мост через Волгу, полагает, что причину произошедшего нужно искать в нехватке ответственности и профессионализма у чиновников.

«Это результат непрофессионального подхода. С власти надо спрашивать, как они подбирали подрядчиков, кто проектировал и почему теперь концов не найти. Проще всего сейчас обвинить во всём мэрию, но, думаю, вопросы решались на более высоком уровне. В целом за такой проект ответственность должна нести администрация области. Когда я работал губернатором, у нас за каждым направлением был закреплен заместитель губернатора. И если был успех, это был успех команды, а в случае неудачи каждый зам нес персональную ответственность. Многое здесь зависит от командной работы. У меня в команде были только ярославцы, и это повышало степень ответственности», — сказал бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.

Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты и политики сходятся в одном — власти должны как можно быстрее исправить ошибки и завершить реконструкцию моста, который может превратиться в новый долгострой.

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