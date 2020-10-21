Тегеран, , 13:17 — REGNUM Иран никогда не пытался скрыть подробности гибели самолёта авиакомпании «Международные линии Украины» (МАУ). Об этом, как передает информационное агентство IRNA, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд.

Дипломат также добавил, что Иран не пытался нарушить права членов семей погибших, более того, внешнеполитическое ведомство использует все свои возможности для защиты прав родственников жертв авиакатастрофы.

По его словам, Иран твёрдо намерен выплатить компенсации, а также наказать виновных в крушении самолёта.

Напомним, ранее украинская делегация посетила Тегеран, в котором состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по вопросу сбитого самолёта компании МАУ. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин ранее заявил, что переговоры продвигаются вперёд.

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