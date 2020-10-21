Джакарта, , 13:12 — REGNUM Индонезия демонстрирует свою близость и солидарность с жертвами наводнения в Камбодже, оказывая материально-техническую помощь, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

С начала октября 2020 года Камбоджа пострадала от наводнения. В результате инцидента пострадали около 3 млн человек в 71 районе в 19 провинциях Камбоджи.

Оказанная материально-техническая помощь стала результатом добровольного сбора средств послом Индонезии в Камбодже. Помощь была предоставлена в виде 500 коробок лапши быстрого приготовления.

По данным национального комитета Камбоджи по борьбе со стихийными бедствиями, до середины октября 2020 года в результате наводнения погибло 25 человек, было эвакуировано 9349 семей или 37 000 человек.

Кроме того, около 213 289 га рисовых полей пострадали от внезапных паводков, вызванных сильными дождями, которые привели к разливу нескольких рек и водохранилищ.

Как сообщало ИА REGNUM, новый посол США в Индонезии Сунг Ким вручил верительную грамоту президенту Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Джакарте.

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