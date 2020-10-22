Ватикан, , 06:49 — REGNUM Действия Анкары заслуживают санкций, считают христианские правозащитные организации, которые обратились с соответствующей просьбой к администрации президента США Дональда Трампа. Почему правозащитники утверждают, что позиция Турции по армяно-азербайджанскому конфликту продиктована враждебностью по отношению к христианам, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Азербайджанские солдаты во время войны в Нагорном Карабахе Ruaf Mammadov

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Во время организованной «Группой в защиту христиан» панельной дискуссии под названием «Турция осуществляет еще один христианский геноцид. Почему администрация Трампа молчит?» президент данной организации Тофик Бааклини подчеркнул, что Турция является опасным игроком, а от президента Трампа ждут реакции на ее решения. По мнению постоянного представителя Нагорно-Карабахской Республики в США Роберта Аветисяна, нынешний конфликт является «беспрецедентным» и что за большей частью насилия стоят наемники, нанятые Турцией. Научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин заявил, что «единственной мотивацией» Анкары была «враждебность», которая распространяется «не на армян как народ, а на христианство как религию».

Примечательно, что предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян, живущий в Нагорном Карабахе с 1989 года, комментируя испанским журналистам недавний обстрел храма в Шуши, заявил, что война между Арменией и Азербайджаном никогда не была религиозным конфликтом, потому что армяне «не воюют с мечетями, у нас нет никаких проблем с другими конфессиями и никогда не было». Между тем, более семидесяти лет назад азербайджанцы, управлявшие Карабахом, входившим в состав АзCCР, закрыли все армянские церкви, и сейчас тоже хотят «растоптать символы нашей веры», говорит архиепископ.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Турцию обвинили в поддержке «третьего геноцида армян» в Карабахе».