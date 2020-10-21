Москва, , 13:07 — REGNUM Киев исключил возможность проведения переговоров о возобновлении водоснабжения Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 октября, общаясь с журналистами.

«Ведь это Украина перекрыла кран. Россия — мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано», — рассказал он.

Песков добавил, что в будущем Крым не будет зависеть от украинского «крана».

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после референдума о самоопределении полуострова. Поводом для его проведения стал госпереворот в Киеве, уничтоживший законную украинскую власть. Вскоре после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла Северо-Крымский канал, снабжавший полуостров питьевой водой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД Украины Амине Джапарова заявила, что Россия замещает некое «проукраинское» население Крыма выходцами из других регионов страны. На данный момент, по оценке МИД Украины, таких людей в Крыму проживает около 500 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины обвинил РФ в «активной колонизации» Крыма