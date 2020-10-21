Москва, , 12:59 — REGNUM Россия и Туркмения активно поддерживают друг друга в борьбе с коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко в Госдуме.

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«Россия предоставила Туркменистану на бесплатной основе 690 тест-систем по определению COVID на 70 тыс. исследований», — отметил Руденко.

Туркмения также оказала помощь России.

«Туркменистан в качестве ответного жеста дружбы безвозмездно, хочу подчеркнуть, безвозмездно направил для нужд Астраханской области груз с продовольственной и промышленной продукцией на сумму около 1 млн долларов США», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства России.