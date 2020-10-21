Вашингтон, , 12:58 — REGNUM В отношениях со своими союзниками американцы хотят перейти от мотивации, основанной на региональных приоритетах, к мотивации, основанной на интересах самих США, но нужно ли это их союзникам — большой вопрос, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 21 октября, комментируя высказывания министра обороны США Марка Эспера.

Спрут Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Эспер заявил, что США в рамках противодействия России и Китаю выработали «всеобъемлющий подход« к укреплению военных альянсов и партнерств с другими странами.

«Думаю, что мы наблюдаем последние дни такого вот надувания американцами щёк за счёт рассуждений о неких «всеобъемлющих подходах» и к «противодействию России и Китаю», и к «укреплению» своих военных союзов и партнерств. Марк Эспер пытается создать видимость, что всё в американской политике идёт «как обычно» и будет так же идти дальше, но это не так. После 3 ноября на довольно продолжительное время американскую элиту захватит другое противодействие и противостояние — внутреннее. Из него США выйдут существенно слабее, чем они являются сегодня, хотя и в настоящее время они далеко не в лучшей своей форме.

Что же касается собственно подходов «к укреплению альянсов и строительству партнерств», то в них, как мне это видится, заложено принципиальное противоречие. В отношениях с союзниками американцы хотят перейти от мотивации, основанной на региональных приоритетах и интересах, к мотивации, основанной на интересах США в контексте глобальной конкуренции великих держав. Но нужно ли это их региональным союзникам и тем более просто партнёрам? Захотят ли они жертвовать своими региональными интересами ради американского глобализма? Уверен, что большинство делать этого не захочет. Европейская мысль в сфере обороны и безопасности уже давно развивается в противоположном направлении, и американский акцент на «глобальное противостояние» лишь усилит этот диссидентский дрейф.