Додома, , 13:03 — REGNUM В Избирательной комиссии Танзании выпустили постановление, по которому избирателям без идентификационной карты будет разрешено проголосовать с водительским удостоверением или паспортом на всеобщих выборах, которые пройдут на следующей неделе. Об этом сообщает BBC Swahili.

«Использование таких документов возможно только в случае совпадения их реквизитами в реестре избирателей», — говорится в заявлении комиссии в соцсети Twitter.

На предстоящих выборах действующий президент Джон Магуфули, который добивается переизбрания на второй срок, столкнётся с 12 оппонентами. Его основной противник — Тунду Лиссу.

В прошлом месяце власти США выразили обеспокоенность «возросшей напряженностью» в преддверии всеобщих выборов в Танзании. Эти опасения возникли через несколько дней после того, как 10 иностранных миссий в Танзании совместно призвали к проведению свободных и справедливых выборов.

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