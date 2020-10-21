Нур-Султан, , 12:49 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан республики принять участие в предстоящих парламентских выборах 10 января 2021 года. Об этом глава государства заявил в своем обращении к гражданам, опубликованном 21 октября на сайте администрации президента.

Казахстанский лидер напомнил, что в республике внедряется институт парламентской оппозиции. В частности, один председатель и два секретаря постоянных комитетов будет избираться из числа депутатов от оппозиции.

Оппозиция также наделяется правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза за сессию, а также определять повестку правительственного часа не менее двух раз за сессию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении выборов в Мажилис (нижнюю палату парламента) и местные маслихаты (представительные органы власти).

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