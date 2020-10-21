Москва, , 13:02 — REGNUM Заявление бывшего посла Украины в Минске Романа Бессмертного о том, что Киев может «вернуть» Крым при помощи Белоруссии, вызвало реакцию в сети. Пользователи оставили свои комментарии 21 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Фантазии бывших высокопоставленных чиновников Украины поражает, интересно, какой способ возврата Крыма придумает очередной мечтатель?», — пишет Аня П.

Странная позиция Бессмертного застала врасплох пользователей интернета. Люди попросту не поняли, каким образом Украина хочет использовать Белоруссию для «возвращения» Крыма. Многие принялись шутить на этот счёт.

«Ну что за бред?! Присоединяем Крым к Кипру, выводим всё в офшоры. Далее присоединяем полуостров к Северной Корее. Мир забудет о нем навсегда. Далее Северная Корея делает подарок России. Всё! Крым вернулся на историческую родину, а все претензии к Северной Корее», — шутит Алексей.

Другие указали на то, что власти Украины ведут себя попросту недостойно. Вместо того, чтобы заниматься реальными делами и хоть каким-то образом создать ощущение того, что Киев действительно желает «вернуть» Крым по обоюдному согласию с жителями полуострова, весь мир слышит лишь агрессивную риторику, направленную на слушателя, который проживает внутри Украины.

«Украина напоминает брошенку в СССР, которая пытается вернуть мужа через парторганизацию, а он упирается и кричит, что не хочет с ней жить. Сбежал, так смирись с потерей и не позорься», — написала Ирина Ж.

Многие комментаторы вспомнили страницы из истории Советского Союза и конкретно момент передачи полуострова Крым в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Пользователи уверены, знай тогда жители Крыма, что всё повернётся таким образом, то они бы никогда не согласились с подобным решением власти того времени.

«Не уже ли ещё не дошло, Крым никогда не был украинским, даже притом, что его искусственно поставили на баланс УССР, но при этом никто не спросил согласия РСФСР!», — пишет haurla.

Нашлись и те, кто предложил пересмотреть юридические основания передачи Крыма в состав УССР. По видению пользователей, если изменить отношение к данному решению, то Украина якобы откажется от бесконечных попыток «вернуть полуостров».

«Нормальный путь закрыть крымский вопрос — это юридическое обоснование незаконности его перехода Украине по указу Хрущёва — на основе норм международного права и тогдашнего законодательства СССР. Там было нарушено всё, что только можно, начиная с отсутствия проведения референдума и заканчивая международным соглашением о нерушимости границ 1945 года в Европе. Почему наши думаки этим не займутся до сих пор?», — задаётся вопросом Андрей В.

Напомним, 19 октября экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный заявил, что Киев может «вернуть» Крым при помощи Белоруссии, обосновывая это тем, что на территории соседней республики проживает почти полмиллиона украинского населения.