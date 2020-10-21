Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Акции протеста начали проводить члены партии «Европейская Грузия» 21 октября в разных городах Грузии. Об этом сообщил лидер партии Серги Капанадзе на своей странице в соцсети Facebook.

Как ранее заявил Капанадзе, цель акции — «дать сигнал» председателю правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшему бизнесмену страны Бидзине Иванишвили, что «его время истекло». Участники акции «Посигналь Бидзине» планируют вечером собраться со всей страны в Тбилиси и проехать возле бизнес-центра Иванишвили.

«Мы уже видели, как несколько тысяч автомобилей движутся и сигнализируют, протестуя против режима, который правит сегодня Грузией, той бедности, болота, куда нас бросил Иванишвили, отсутствия реакции этого правительства, в том числе, на эпидемию коронавируса. Это одна из гарантий того, что 31 октября режим Иванишвили обязательно падет, и он перейдет в оппозицию мирным путем, путем выборов», — заявил Капанадзе.

Он выложил видео от участников акции из Батуми, Поти, Рустави и Гурджаани. Также, отметил политик, автомобили с флагами с символикой «Европейской Грузии» уже начали ездить по Тбилиси.

Ранее Капанадзе заявил, что в Тбилиси пройдет марш протеста, но потом отменил акцию из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 31 октября запланировано проведение выборов в парламент.

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