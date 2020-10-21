Джакарта, , 12:48 — REGNUM Новый посол США в Индонезии Сунг Ким вручил верительную грамоту президенту Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Джакарте, сообщает Antara.

«Соединенные Штаты и Индонезия имеют прочные отношения, и я с нетерпением жду будущего с еще большим прогрессом. Я надеюсь, что смогу работать на благо народов Индонезии и США и познакомиться с этой прекрасной страной», — заявил новый посол США в Индонезии.

Посол США прибыл в Джакарту 4 октября 2020 года. Сунг Ким ранее был послом США на Филиппинах с ноября 2016 года по октябрь 2020 года и был послом США в Южной Кореи в 2011—2014 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии принял верительные грамоты от семи Чрезвычайных и Полномочных послов, назначенных в Индонезию.

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