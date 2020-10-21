Брюссель, , 12:49 — REGNUM Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) поддерживается Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом 21 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны стран альянса, которая пройдет 22−23 октября.

«Сейчас на карту поставлено будущее СНВ, срок действия которого истекает в следующем году. Мы приветствуем прогресс, достигнутый за последние дни», — сказал Столтенберг.

Также он подчеркнул, что НАТО не должно оказаться в ситуации, когда такого договора не будет и высказал уверенность в том, что альянс сможет сохранит свою роль при любом итоге выборов президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского военного ведомства Марк Эспер заявил, что все союзники США, а не только члены НАТО, должны вносить как минимум 2% от своего ВВП на оборону.

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