Сараево, , 12:45 — REGNUM На маршруте Никшич-Билеча 20 октября открылся пограничный переход «Враченовичи» между Боснией и Герцеговиной и Черногорией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Переход был открыт председателем совета министров Боснии и Герцеговины Зораном Тегелти и премьер-министром Черногории Душко Марковичем. Чиновники на открытии обсудили взаимные инвестиции размером в 2,5 миллиона евро.

Общий пограничный переход «Враченовичи» был построен на территории Черногории, и благодаря интеграции двух пограничных переходов в один общий, в котором на сегодняшний день работают пограничные службы Боснии и Герцеговины и Черногории, принцип одной остановки упростил пересечение границы между этими двумя странами.