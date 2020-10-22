Тегеран, , 09:58 — REGNUM 19 октября председатель афганского Совета Мира Абдулла Абдулла высоко оценил позицию Ирана в афганском мирном процессе, заявив, что соседняя страна может сыграть огромную роль в содействии проведению межафганских переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 октября.

В ходе своего трехдневного визита в Тегеран Абдулла рассказал журналистам IRNA, что он подробно обсудил с иранскими официальными лицами межафганский диалог и будущее мирных переговоров.

Отметив, что у оба правительства имеют схожие позиции по данным вопросам, он подчеркнул, что народ Афганистана стремится установить прочный мир для всех, а также сохранить достижения, ради которых он жертвовал собой в течение последних десятилетий.

«Сотрудничество между региональными государствами может оказать содействие в продвижении мирного процесса и переговоров. Иран как влиятельная страна был и будет активно поддерживать мирный процесс. Голос соседней страны очень важен для нас на региональном и международном уровнях», — сообщил Абдулла.