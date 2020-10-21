Иркутск, , 12:27 — REGNUM Депутаты Иркутской области одобрили кандидатуру Руслана Ситникова на должность первого заместителя председателя правительства региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Приангарья.

Иркутский губернатора Игорь Кобзев 21 октября на сессии областного Заксобрания представил депутатам на согласование кандидатуру Ситникова на должность первого зампреда правительства.

Ситников имеет экономическое образование, служил в Вооружённых силах России, структурах МЧС, а также работал в бизнес-структурах, отметил Кобзев.

Спикер областного парламента Александр Ведерников поздравил Руслана Ситникова с согласованием назначения на должность.

Справка: Руслан Ситников родился в 1979 году в селе Кремово Приморского края. В 2001 году окончил филиал Военного Финансово-экономического университета в городе Ярославле. С 21 февраля 2020 года был назначен заместителем председателя правительства Иркутской области.