Киев, , 04:16 — REGNUM Интенсивность польской дипломатии в восточном направлении выглядит особенно загадочно на фоне ее слабого взаимодействия с соседями с запада. Что означает такой перекос в дипломатии Варшавы, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Недавний визит польского президента Анджея Дуды на Украину включал и посещение украинско-польского экономического форума. Новые договоренности, которые подписаны между Украиной и Польшей в экономической сфере, должны быть дополнительно «гарантированы» верностью союзу Варшавы и Киева в сфере идеологической. Для тех, кто старается сохранить в Польше память о зверствах украинских бандеровцев это плохая новость.

Ведь ради «противостояния российской агрессии», которое стало в Польше чуть ли не главным содержанием внешней политики, придется поступится и памятью убитых в Волынской резне. Будет сделано все, чтобы не омрачать украинский исторический миф какими-либо историческими фактами. При такой интенсивной работе к востоку от собственной границы, Польше недосуг, очевидно, заняться тем, что происходит с ее отношениями с Германией или Францией.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Почему президент Польши игнорирует Берлин и Париж».