Сараево, , 12:39 — REGNUM В рамках своей предвыборной кампании Джо Байден, кандидата от демократов на президентских выборах в США 2020 года, 20 октября опубликовал документ, в котором он выступил против «вражды и ненависти» и выразил поддержку суверенитету, территориальной целостности и многонациональному характеру Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В документе под названием «Видение Джо Байденом американских отношений с Боснией и Герцеговиной» также указано, что он обязуется пригласить партнеров из Европейского союза и союзников по НАТО, чтобы совместно разработать стратегию более тесного сближения Западных Балкан с евроатлантическими учреждениями.

В документе утверждается, что бывший вице-президент США является «проверенным другом Боснии и Герцеговины, приходящим ей на помощь в самые мрачные дни в стране, спасающим от геноцида и поддерживающим в борьбе за стабильность и справедливость».