Москва, , 12:16 — REGNUM Госдума в первом чтении и в целом приняла закон о продлении беззаявительного порядка получения выплат при рождении первого или второго ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

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Принято решение о продлении до 1 марта 2021 года автоматических выплат при рождении детей — мера была принята на фоне пандемии коронавируса и действовала по 1 октября.

«Поскольку возник правовой разрыв, неопределенность — со 2 октября уже не действует прежняя норма о беззаявительном порядке — то в нашем законопроекте мы распространяем установленные им правоотношения на всё, что происходит с 1 октября. Тем не менее эта правовая неопределенность для целого ряда семей сегодня существует, ее нужно преодолеть как можно быстрее», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Право на эти пособия имеют семьи со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов.

Сейчас предусматривается обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении указанных выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения, и территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации о смене места жительства (пребывания), фактического проживания, а также обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты.

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