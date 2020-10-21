Москва, , 12:43 — REGNUM Сюжет Al Jazeera о том, что власти Ирана якобы отказались пропускать через свою территорию военные самолёты Российской Федерации, направлявшиеся в Армению, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили своё мнение 21 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Политика невмешательства и нейтралитета, с дурацкой обособленностью, доконают этот мир!», — пишет Vladimir G.

По мнению ряда пользователей, слухи о возможном решении Ирана является частью «плана России» по обоснованию своего неприсутствия в конфликте на территории Нагорного Карабаха.

«Разыгрывается спектакль — договорные между РФ и Ираном! Наши военные и внешние политические ведомства официально обращаются к Ирану пропустить военные самолёты через их воздушное пространство в Армению, а Тегеран официально отказывает! Итак, Россия чиста перед Арменией, мол, мы хотели помочь, но, видите — не пропускают! Но и Азербайджану Россия не навредила — нашего вооружения в карабахском конфликте вроде как нет! А вот неофициально…», — высказывает свои предположения Моника Б.

Некоторые комментаторы назвали Россию единственным оставшимся союзником Еревана. По их мнению, России попросту выгодно сотрудничество с Арменией, так как она считает эту территорию буферной зоной и сохранение стабильности в республике находится в интересах Российской Федерации.

«Только Россия единственный союзник Армении, не из-за того, что очень любят армян, а из-за то, что это нужно прежде им самим. Не зря история учит, что защищая свои интересы Россия защищала армян. А те, кто думает, что им помогут американцы, пусть знают, что они легко пожертвуют Арменией ради того, чтобы ослабить Россию», — считает Владимир М.

Нашлись и те, кто указал на «особенности дипломатии». По видению пользователей, якобы отказ Ирана в пропуске российских самолётов является лишь «верхушкой айсберга», которая скрывает под собой большую игру.

«Искусство дипломатии сродни айсбергу: над водой возвышается только 10% массы. А как пела Алла Пугачёва, все печали врагов наших оттого, что не знают они, что там, «под чёрною водой». И как самолёты России могут попадать в другие страны», — написал Владимир Т.

Напомним, 20 октября журналисты издания Al Jazeera сообщили о том, что власти Ирана якобы отказались пропускать военные самолеты России в Армению.