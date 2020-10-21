Минск, , 12:14 — REGNUM Обсуждение подготовки Всебелорусского собрания намечено на декабрь. Об этом 21 октября сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам, его слова передает пресс-служба белорусского президента.

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"В декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку», — заявил президент Белоруссии.

Также он отметил, что на этом собрании планируется рассмотреть глобальные вопросы развития республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что справку об отсутствии заражения новым коронавирусом могут не предъявлять с 22 октября иностранные граждане, пребывающие на территорию Белоруссию транзитом в течение 24 часов.