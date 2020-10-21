Ереван, , 12:06 — REGNUM Присутствие террористов в Нагорном Карабахе, которых туда перебрасывает Турция, представляет серьёзную угрозу для региона и требует более серьёзной реакции стран региона. Об этом 21 октября интервью газете Iran заявил председатель правительства Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что на международном уровне было подтверждено, что наемники из Сирии перебрасываются в регион через Турцию для участия в боевых действиях.

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«К сожалению, страны региона серьёзно не отреагировали на эту реальность. — приводит ТАСС слова премьер-министра. — Нет сомнений, что присутствие иностранных террористов будет в будущем представлять угрозу для региона».

В это связи Пашинян призвал страны региона «отнестись к этому вопросу более серьёзно».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял о вовлечённости Турции в конфликт в Нагорном Карабахе путём размещения в Азербайджане боевиков, воевавших в Сирии. По его словам, прекращение огня в Нагорном Карабахе невозможно без их выдворения из зоны конфликта.

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