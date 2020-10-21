Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Препятствуя осуществлению «Северного потока — 2», американцы решают не только конкретные политические задачи, они хотят установить свой непререкаемый контроль за всеми энергопоставками в Европу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 21 октября, комментируя информацию Госдепартамента США.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, власти США расширили санкции против «Северного потока — 2». Новые меры направлены против компаний, которые будут предоставлять услуги или средства для судов, достраивающих последний участок газопровода.

«Санкции США против проекта «Северный поток — 2» являются фактически санкциями не против России, а против Германии и тех европейских стран, которые не подчинились газово-политическому диктату Вашингтона. Есть, конечно, европейцы, которые так или иначе экономически выиграли бы в случае, если бы «Северный поток — 2» не был завершён. Это, в частности, Польша. Есть те, у руководства которых ненависть к нашей стране затмевает доводы разума и расчёта. Всем им нынешняя политика США в масть.

Но есть и такие европейские руководители в Германии, Франции, Австрии, Италии, других странах, которые продолжают думать об интересах и Европы как самостоятельного политического субъекта, и собственно её жителей, нуждающихся в более дешёвых энергоносителях, поставляемых партнёром, который за полвека доказал свою полную надёжность. По ним Вашингтон и бьёт.

Показательно, что американские санкции против компаний, которые будут способствовать достройке «Северного потока — 2», распространяются и на компании, которые работают с судами, задействованными на «Турецком потоке». Другими словами, препятствуя осуществлению «Северного потока — 2», американцы не решают конкретные политические задачи — скажем, добиваются сохранения российского газового транзита через Украину, — а в принципе хотят установить свой непререкаемый контроль за энергопоставками в Европу.

Для России всё это, конечно, серьёзный урок. Остаётся удивляться беспечности наших правителей, которые взялись за осуществление такого крупного проекта, не располагая возможностями для самостоятельного его завершения. Понятно, что речь идёт о международном консорциуме, что закономерный расчёт делался и на зарубежных партнёров России по «Северному потоку — 2», но всё же. Да и политическая составляющая просчёта обстановки вокруг осуществления этого проекта оказалась весьма и весьма недальновидной. У такого анализа есть свои авторы.