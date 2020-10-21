Москва, , 11:59 — REGNUM В США сложилась абсолютно шизофреническая ситуация, при которой любая негативная информация о любом представителе политических элит преподносится как «результат российского вмешательства в выборы». Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала заявление ФБР об «отсутствии информации о причастности России» к публикации писем, компрометирующих сына Джозефа Байдена Хантера.

«Представьте себе, что каждый российский чиновник или его родственник в ответ на подобные вещи начинал кричать о происках ЦРУ. У нас бы сразу заговорили о «выживших из ума пропагандистах», даже в том случае, если подобный иностранный след имелся бы в реальности. В США же такая реакция — обыденная практика, доходящая до глубочайшего маразма», — отметила Панина.

Политик добавила, что силы, проигравшие президентские выборы в 2016 года, буквально на пустом месте создали образ врага, заложниками которого стали теперь все участники политической жизни в США.

«Перед нами — одно из многих свидетельств деградации политической системы США, движения в сторону тоталитарного мракобесия, когда «охота на русских ведьм» становится повседневностью. В этой ситуация заявление о том, что Россия может быть к чему-то непричастна, уже воспринимается американскими медиа как сенсация», — констатировала Панина.

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