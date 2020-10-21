Москва, , 12:00 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, согласно которому создание двух военно-морских баз Украины может сказаться на «атмосфере стабильности» в Черноморском регионе, вызвало споры в сети. Пользователи оставили комментарии 21 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть пользователей отметила, что пока непонятно о какого рода базах идёт речь. По их видению, данные объекты не являются источником угрозы для России, потому что у Украины фактически отсутствует военный флот.

«Невозможно оценить, что за базы. Базой можно назвать пирс на берегу моря, а можно назвать огромный город с подземными (скальными) и наземными сооружениями для обеспечения нужд флота. Чтобы обеспечить нужды украинского флота достаточно сарая для хранения снарядов, заправщика на автомобильном шасси и пирса для швартовки. Зачем строить огромную базу, если нет кораблей? Когда в Николаеве или в Херсоне со стапелей сойдет первый украинский авианосец, тогда Россия может дрожать от страха», — считает Иван К.

Многие комментаторы призвали не реагировать слишком остро на решения властей Украины. По их мнению, следует придерживать той позиции, что дело чужого государства — это дело чужого государства и не стоит нам туда лезть.

«Когда нам указывают что и как делать, нам это не нравится. Сразу появляются гневные комментарии в адрес злобных империалистов. Так почему Украина должна слушать кого-то, что и где ей строить? Пусть строят свои волнорезы, где хотят и сколько хотят. Всё равно от этих баз военно-морских толку мало без флота!», — поделился мнением Денис С.

Отдельные пользователи считают, что идея строительства морских баз сформировалась у руководства Украины лишь с одной целью — создать новый источник для воровства. Они уверены, что иных задач, как «распиливать» выделенные на строительство объектов деньги, у украинских чиновников нет.

«Своих денег на строительство баз у Зеленского нет — это Британия собирается выделить. Учитывая скорость разворовывания денег в Киеве, это скорее очередная кормушка для власти. Которая открыто признаётся в том, что им уже и пенсии платить нечем. Цирк!», — пишет Msr Vitus.

Нашлись и те, кто предложил не делать поспешных выводов. Пользователи считают, что необходимо подождать и посмотреть, что из себя будут представлять планы по строительству баз. Тем более, что Россия готова ответить на любые вызовы, считают люди.

«Ну, это конечно не хорошо, что Украина что-то начала в Черном море, прямо у границ России делать. Я как патриотка, конечно, эту новость не могла пройти. Но пока это только слова — пока ничего подтвержденного и уже сделанного там нет. Значит, будем ждать следующих новостей, а наши власти, я уверена, не будут бездействовать. Они будут на контроле держать и любые телодвижения Украины в этом месте, и все их решения, и прочее. В общем, за наши границы я совершенно спокойна», — пишет Дина Х.

Напомним, 20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает создание Украиной двух военно-морских баз может сказаться на «атмосфере стабильности» в Черноморском регионе.