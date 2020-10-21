Вашингтон, , 11:54 — REGNUM В избирательном штабе Дональда Трампа раскритиковали кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена за то, что он поставил в один ряд внутреннюю политику Польши с политикой Белоруссии. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Сотрудники штаба действующего американского президента сочли слова Байдена оскорбительными для польской общественности и обвинили кандидата в президенты от Демократической партии в непонимании внешней политики.

Напомним, 15 октября во время встречи с избирателями в Филадельфии Джо Байден заявил следующее: «НАТО находится под угрозой распада в ближайшем будущем. Мы видим всё, что происходит, от Белоруссии до Польши и Венгрии. В мире наблюдается подъём тоталитарных режимов».

Ссылаясь на эти слова, заместитель руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Кортни Парелла заявила, что «Польша и Венгрия — свободные и демократические страны, которые реформируют свои институты, чтобы избавиться от наследия коммунизма».

»Сравнение правительств Польши и Венгрии с руководством Белоруссии доказывает, что Байден не разбирается во внешней политике, не говоря уже о том, что такие сравнения оскорбительны для американцев польского происхождения», — подчеркнула Парелла.