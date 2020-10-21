Баку, , 11:55 — REGNUM С рабочим визитом для проведения консультаций с российской стороной отправился в Москву глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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"Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Москву для проведения консультаций с российской стороной», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Армении Зограб Мнацаканян проведут в Москве встречу 21 октября, на которой обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе.

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