Белград, 21 октября 2020, 12:11 — REGNUM 21 октября пройдет онлайн-встреча президента Сербии Александра Вучича и Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе президента Сербии.
В сообщении говорится, что на видеоконференции будут затронуты вопросы военнотехнического сотрудничества.
Напомним, 20 октября в министерстве обороны Сербии сообщили, что была начата процедура создания представительства Министерства обороны России в Сербии.