Баку, , 11:54 — REGNUM Батальон 556-го полка вооруженных сил Армении выведен из строя азербайджанскими военными. Сообщение об этом опубликовано министерством обороны Азербайджана.

Армянский батальон, уточнили в минобороны, уничтожен в результате боёв на Джебраильском направлении фронта. При этом в Баку отметили, что большинство из 400 военнослужащих-контрактников, составлявших батальон, выведено из строя.

Подразделение вернулось в Армению, командира полка уволили за отказ вести в бой оставшихся солдат. Большинство военнослужащих привлекли к уголовной ответственности за отказ воевать.

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