Женева, Швейцария, , 11:44 — REGNUM Дороги между всеми районами и городами в Ливии будут открыты. Такая договорённость была достигнута между сторонами ливийского конфликта на переговорах в формате «5+5» в Женеве. Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии и глава Миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс.

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По её словам, которые приводит ТАСС, стороны «согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют все регионы и города в Ливии».

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября, а Женеве стартовал новый раунд переговоров представителей враждующих сторон в Ливии — Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии. В Совместный военный комитет вошли по пять представителей обеих сторон.

Как заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, начало переговоров в формате «5+5» в Женеве означает желание сторон договариваться. Москва может это только приветствовать, подчеркнул дипломат.

Напомним, 21 августа в Ливии ступил в силу режим перемирия.