Киев, , 11:44 — REGNUM Подсчет голосов на местных выборах на Украине 25 октября будет длительным, предупредила центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

Соответствующее заявление выпустила пресс-служба ведомства 21 октября по итогам «симуляции» проведения подсчета голосов на избирательных участках, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЦИК просит всех членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провели правильно и без осложнений, но вместе с тем признает, что подсчет станет «серьезным испытанием» для всех избирательных комиссий.

Отмечается, что по итогам «симуляции» ЦИК приняла постановление, чтобы уменьшить время оформления протокола.

Напомним, что местные выборы на Украине состоятся в ближайшее воскресенье, 25 октября.