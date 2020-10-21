Москва, , 11:45 — REGNUM Решение США расширить санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», чтобы помешать завершению его строительства, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Пользователи поделились своим мнением 21 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Многие комментаторы указали на то, что США теперь даже не пытаются предоставлять информацию о какой-либо убедительной причине своих действий. По видению пользователей, налицо банальная нечестная конкуренция и попытки давить на европейские государства с целью не дать России достроить газопровод.

«Они даже убедительной причины санкций не назвали. Международное право строительство «Северного потока — 2» не нарушает. Европейским странам это выгодно, России тоже. Все довольны, кроме США. Ну ладно еще «решили сдерживать российскую агрессию». Звучит смешно для нас, но в Америке верят в концепцию враждебности РФ. Но санкции вводятся и для всех компаний, хотя бы косвенно причастных к строительству газопровода. Это похоже на экономическое давление. Они предупреждают, что вести дела с Россией нельзя. Хотя такие угрозы грубо нарушают международное право и все этические нормы 21-го века. США намеренно подрывают выгодный международный проект и вбивают клин в отношения между Россией и Европой», — считает Виктория Б.

Некоторые даже привели историческую справку, согласно которой антироссийская пропаганда начала своё действие еще в начале XX века. Спустя уже более чем 100 лет оказалось, что пропаганда действует до сих пор и снабжает американского и европейского обывателя информацией о том, что Россия является врагом.

«Эта история — неприязнь США к России — длится давно. Например, они разорвали торговое соглашение с Россией ещё в 1911 году. Т. е. ровно в то время, как банковскую систему Америки и собственно печатание денег взяли в свои руки банкирские дома. То же и со СМИ. Результат: постоянный настрой общественного мнения Америки, а сейчас и Европы, против России», — пишет пользователь Юрий.

Часть комментаторов указала на то, что СП-2 крайне выгоден европейским странам, но Германия и другие государства попросту не имеют суверенитета, и им приходится считаться с мнением США. В то же время Вашингтону крайне невыгодно сотрудничество между Россией и Германией, и он постоянно вставляет палки в колёса во всевозможные проекты.

«Злости не хватает. Некоторые тут пишут, да, внутри страны есть проблемы, газификация нужна многим. Но внешняя политика и конкуренция это другое, за границу не будут продавать, своим еще дороже обойдется. Вроде Германия согласна, и нужна ей эта труба, и Дания разрешила. Но США нагло предлагают свое. И еще заявляют, что Россия каким-то образом принуждает Европу покупать её газ. Хотя Германия заявила, что российский газ для неё выгоднее. Какая тут конкуренция и рынок? Не хватает решимости европейским странам и суверенитета. Да и Россия ведет себя не очень уверенно и решительно. США — не друг и никогда таковыми не были», — написал NHSaleh.

Нашлись и те, кто сравнил власти США с гангстерами, которые, словно бандиты, вторгаются в дела других стран и заставляют их делать то, что выгодно Америке. По мнению пользователей, России необходимо наращивать независимую экономику и быть уверенной в том, что в случае чего будет возможно ответить на нападки США.

«США — это гангстеры из самого плохого вестерна. Так стоит ли обращать на бандитов внимание? Надо начать давать им отпор по всем направлениям. Только как же быть с торговыми сетями, производствами, строительством, когда их хозяева в Штатах. Только пересмотр внутренней экономики и производств в сторону отечественных руководителей сможет дать по рукам американцам и другим ворам», — пишет Владимир.

Напомним, 20 октября стало известно о том, что Госдеп США расширил санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», чтобы помешать завершению его строительства.