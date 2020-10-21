Киев, , 11:33 — REGNUM На Украине сегодня, 21 октября, эксперты обсуждают заявление президента страны Владимира Зеленского о привлечении к ответственности политиков, «сдавших» Крым в 2014 году, и ответной реакции на тот момент и.о. президента страны Александра Турчинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, политический эксперт Андрей Ермолаев отмечает, что есть ряд моментов, которые могли бы прояснить ситуацию, подчеркивая, что он «наивно надеется, что все встречи и телефонные разговоры на уровне и.о. президента, Совнацбеза, руководства Верховной рады в 2014 году протоколировались».

«Какую позицию занимали американская и британская дипломатия в период организации т.н. «референдума» в АР Крым и решении о вхождении в состав РФ? Что именно рекомендовалось тогдашнему руководству Украины? И кто персонально рекомендовал? Какие страны, кроме стран ЕС, оказали дипломатическую поддержку Украине в вопросе ускоренного подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и ассоциированном членстве в ЕС? Есть ли основания рассматривать эти соглашения как «размен» на потерянный Крым?» — озвучил вопросы эксперт.

Ермолаев напоминает, что в свое время представители украинской власти неоднократно проговаривались о давлении, предостережениях, игнорировании прошлых обязательств.

«Но сейчас, когда просто ренессанс «стратегических дружб» в таком специфическом «англо-турецко-люблинском» формате, вполне закономерно предположение: так, может, это и есть своеобразные геополитические «комические куплеты», трагичные для Украины, но крайне выгодные всем остальным выгодополучателям?» — продолжил свою мысль специалист.

Резюмируя, Ермолаев заявил, что если его размышления имеют под собой какие-то основания, то «уши этой истории должны быть выдернуты из дипломатических кулуаров, тайных переписок и консультаций уже далекого 2014 г.».

ИА REGNUM напоминает, что 20 октября, выступая с посланием Верховной раде, президент Зеленский заявил, что те, кто без боя сдал Крым в 2014 году, должны нести ответственность.

«Это вопрос не мести, это вопрос справедливости», — отметил он, не называя конкретных имен.

В ответ бывший секретарь украинского Совнацбеза и и.о. президента страны весной 2014 года Александр Турчинов призвал Зеленского продемонстрировать всем свою способность «защитить страну от агрессии» и «освободить Крым» прямо сейчас.