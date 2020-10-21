Бишкек, , 11:27 — REGNUM За досрочное освобождение от занимаемой должности генерального прокурора Киргизии Откурбека Джамшитова проголосовал парламент республики. Об этом 21 октября сообщает ТАСС.

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Также во время заседания киргизского парламента было объявлено, что Джамшитов «досрочно» покинул данную должность «по собственному желанию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что письмо, в котором вопрос о возможности освобождения от занимаемой должности четырех членов Центризбиркома Киргизии, включая главу ЦИК Нуржан Шайлдабекову, предлагается рассмотреть парламенту страны, направил и.о. президента республики Садыр Жапаров.