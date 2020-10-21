Джакарта, , 11:22 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади встретился с руководителями ряда компаний из Соединенных Штатов (США), чтобы обсудить возможности сотрудничества и инвестиций, особенно в секторе транспорта и связи, сообщает Antara.

«В настоящее время правительство уделяет приоритетное внимание развитию транспортной инфраструктуры, такой как аэропорты, порты, сети наземных и железнодорожных транспортных терминалов, а также городской общественный транспорт в рамках схемы государственно-частного партнерства. Мы приглашаем как национальных, так и иностранных инвесторов вкладывать средства в строительство», — заявил министр транспорта примерно 30 руководителям американских компаний в Джакарте.

Во встрече приняли участие представители ExxonMobil, Freeport Mcmoran, HM Sampoerna, 3M, Amazon, Apple, Johnson & Johnson, Oracle, S&P Global, Salesforce, UPS и Visa.

Напомним, Соединенные Штаты являются одними из крупнейших инвесторов в более чем 1300 проектов в Индонезии. США сосредоточены на добыче полезных ископаемых.

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