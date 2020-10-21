Москва, , 11:21 — REGNUM Судья Конституционного суда может иметь право на особое мнение, однако оно не будет подлежать публикации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«В континентальной системе, в большинстве государств особое мнение судей не публикуется, также и у нас предлагается, что оно может быть, оно прикладывается к решению, но отдельной публикации не подлежит», — заявил Крашенинников.

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Госдума во втором чтении обсудит поправки в закон о Конституционном суде. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным а рамках реализации новых положений Конституции РФ.

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